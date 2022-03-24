Ограничение на полёты на юге и в центральной части России продлили до 1 апреля

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Фото: Галина Соловьёва

Росавиация продлила "режим закрытого неба" на юге и в центральной части России. До 1 апреля нельзя будет улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элисту и Симферополь.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме, говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что временные ограничения полётов действуют до 20 марта.

Добавим, с 14 марта Россия возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. До этого были сняты ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Они действовали из-за пандемии COVID-19.