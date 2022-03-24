Темы дня

Общество / Авто и транспорт
24 марта 2022, 11:45

В Краснотурьинске снова начал ходить трамвай

Краснотурьинский трамвай

Краснотурьинский трамвай можно найти на сувенирах, которые предлагают гостям города. Фото: Павел Ворожцов

В начале недели в Краснотурьинске сгорел единственный трамвай, который был на ходу. Чтобы горожане не остались без электротранспорта, был запущен резервный вагон.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в Краснотурьинске на маршруте Фабрика-кухня — Набережная снова работает трамвай. 

Напомним, трамвай КТМ-5 сгорел в ночь на вторник у депо на улице Попова. Он делал до 11 поездок в день через центр города. Второй вагон — резервный — недавно был направлен на плановый ремонт.

Кстати, первый трамвай в Краснотурьинске пустили 15 января 1954 года. В 1959 году к единственной ветке добавилась ещё одна — в таком виде система просуществовала несколько десятилетий. В 2011 году из-за низкого пассажиропотока и планируемого строительства водовода движение по второму маршруту было закрыто.

За один рейс трамвай перевозит от 10 до 15 человек, стоимость проезда — 20 рублей. Для МКУ "Городской трамвай" перевозки убыточны (себестоимость одной поездки превысила 82 рубля).

Добавим, что такой вид транспорта сохранился в четырёх свердловских городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Краснотурьинске.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2022, 14:00 / Общество
Стартовал отбор проектов на второй форум "Сильные идеи для нового времени"
24.03.2022, 13:49 / Общество
В России зарегистрировали 25 387 новых случаев ковида
24.03.2022, 13:35 / Экономика
Свердловским территориям выделили более 125 миллионов на газификацию и благоустройство
24.03.2022, 13:35 / Общество
В Верхней Салде 29 марта загудят сирены
24.03.2022, 13:21 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 1 254 случая COVID-19