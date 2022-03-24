В Краснотурьинске снова начал ходить трамвай

Краснотурьинский трамвай можно найти на сувенирах, которые предлагают гостям города. Фото: Павел Ворожцов

В начале недели в Краснотурьинске сгорел единственный трамвай, который был на ходу. Чтобы горожане не остались без электротранспорта, был запущен резервный вагон.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в Краснотурьинске на маршруте Фабрика-кухня — Набережная снова работает трамвай.

Напомним, трамвай КТМ-5 сгорел в ночь на вторник у депо на улице Попова. Он делал до 11 поездок в день через центр города. Второй вагон — резервный — недавно был направлен на плановый ремонт.

Кстати, первый трамвай в Краснотурьинске пустили 15 января 1954 года. В 1959 году к единственной ветке добавилась ещё одна — в таком виде система просуществовала несколько десятилетий. В 2011 году из-за низкого пассажиропотока и планируемого строительства водовода движение по второму маршруту было закрыто. За один рейс трамвай перевозит от 10 до 15 человек, стоимость проезда — 20 рублей. Для МКУ "Городской трамвай" перевозки убыточны (себестоимость одной поездки превысила 82 рубля).

Добавим, что такой вид транспорта сохранился в четырёх свердловских городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Краснотурьинске.