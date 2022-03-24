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Общество / Авто и транспорт
24 марта 2022, 15:02

На одной из улиц Уралмаша введут одностороннее движение до 1 октября

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Речь идёт об участке улицы Кузнецова от Калинина до Уральских рабочих. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

АО "Корпорация Атомстройкомплекс" введёт одностороннее движение на участке улицы Кузнецова. Ограничение будет действовать почти полгода.

Речь идёт об участке улицы Кузнецова от Калинина до Уральских рабочих. Одностороннее движение вводится с 5 апреля по 1 октября.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, данная мера связана со строительством многоэтажного жилого здания в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. На участке улицы, где ограничат движение, будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, вчера сообщалось о закрытии участка улицы Авиационной с 11 апреля по 31 августа.

Областная газета Свердловской области

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