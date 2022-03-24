На одной из улиц Уралмаша введут одностороннее движение до 1 октября

АО "Корпорация Атомстройкомплекс" введёт одностороннее движение на участке улицы Кузнецова. Ограничение будет действовать почти полгода.
Речь идёт об участке улицы Кузнецова от Калинина до Уральских рабочих. Одностороннее движение вводится с 5 апреля по 1 октября.
Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, данная мера связана со строительством многоэтажного жилого здания в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. На участке улицы, где ограничат движение, будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Напомним, вчера сообщалось о закрытии участка улицы Авиационной с 11 апреля по 31 августа.