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Общество / Авто и транспорт
25 марта 2022, 16:37

ГИБДД Екатеринбурга приостановит регистрацию автомобилей 27 марта

автомобильные номера

График работы отдела на III Интернационала, 15 остаётся прежним — с 9:00 до 17:00. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила об изменениях в работе отдела регистрации транспортных средств на улице III Интернационала, 15.

В это воскресенье, 27 марта, регистрация транспортных и автомототранспортных средств по указанному адресу будет недоступна. Это связано с проведением технических работ на информационных ресурсах Министерства внутренних дел, заявили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

"Граждане, записавшиеся в указанное подразделение ГИБДД на приём в этот день, смогут обратиться за получением государственных услуг в последующие рабочие дни, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди", – говорится в сообщении.

При этом осмотр автомобилей для сверки номеров агрегатов будет выполняться в штатном режиме. График работы отдела остаётся прежним – с 9:00 до 17:00.

Областная газета Свердловской области

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