Свердловская область выделит 340 млн рублей на субсидирование межрегиональных авиарейсов

Билеты на субсидируемые авианаправления в прошлом году приобрели 214 тыс. пассажиров. Фото: Галина Соловьёва

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработало перечень межрегиональных авианаправлений, которые будут просубсидированы в 2022 году. Всего в список вошло 17 маршрутов.

Субсидии будут предоставлены двум перевозчикам: АО "Авиакомпания АЗИМУТ" и АО "Ред Вингс". По доступной цене уральцы смогут улететь в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск и Уфу.

"Мы субсидируем как маршруты, уже показавшие востребованность у пассажиров, так и новые направления. По поручению губернатора Евгения Куйвашева на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 340 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году", — рассказал глава регионального минтранса Василий Старков.

По информации департамента информполитики Свердловской области, в 2021 году самыми популярными направлениями оказались Нижний Новгород, Белгород, Саратов и Омск. Билеты на субсидируемые авианаправления в прошлом году приобрели 214 тыс. пассажиров.

Программа субсидирования авиаперевозчиков позволяет заметно снизить цену на билет и увеличить пассажиропоток. Перевозчики, заключившие договор с Росавиацией на утверждённые субсидируемые маршруты, получают деньги из федерального и региональных бюджетов.