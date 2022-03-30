В России предложили делать скидку 150 тысяч рублей на отечественные автомобили

Госпрограмма по утилизации отечественных автомобилей и скидок на новые машины действовала в стране с 2010 по 2018 год. Фото: Алексей Кунилов

В Минпромторг направили предложение возобновить госпрограмму утилизации автомобилей. При этом скидку на новую машину при сдаче старой на переработку предлагается увеличить с 50 до 150 тысяч рублей.

С такой идеей выступила ассоциация НСРО "Руслом.ком". Директор организации Виктор Ковшевный заявил также о необходимости создать реестр утилизаторов авто на портале госуслуг и предусмотреть возможность переработки разными способами (через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации). При этом компании, занимающиеся переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. Его отсутствие должно усложнять снятие с регистрации ТС, передают слова Виктора Ковшевного "Известия".

Кроме того, он предложил ввести штрафы за подделку свидетельства, его выдачу с ложной информацией и выдачу такого документа без лицензии.

Напомним, что госпрограмма по утилизации отечественных автомобилей и скидок на новые машины действовала в стране с 2010 по 2018 год. Проработать вопрос перезапуска проекта ранее поручал президент России Владимир Путин.