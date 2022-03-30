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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2022, 11:49

Запрет на полёты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 7 апреля

Эти ограничения продлеваются каждую неделю в марте. Фото: Владимир Мартьянов

Эти ограничения продлеваются каждую неделю в марте. Фото: Владимир Мартьянов

Россияне не смогут летать в 11 аэропортов на юге и в центре страны ещё минимум неделю. Росавиация продлила режим временного ограничения полётов до 7 апреля.

Речь идёт о воздушных гаванях в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Другие аэропорты принимают и отправляют самолёты штатно.

"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты", — говорится в сообщении Росавиации. Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что изначально ограничения вводились с 24 февраля 03:45 до 03:45 2 марта 2022 года. Затем они продлевались каждую неделю.

Областная газета Свердловской области

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