В Свердловской области несколько ДТП с автобусами стали поводом для их проверки

2 марта на Серовском тракте опрокинулся автобус с детской хоккейной командой. Фото: УГИБДД по Свердловской области

С начала 2022 года на Среднем Урале произошло 9 ДТП по вине водителей автобусов. В них пострадали 9 человек. Произошедшие аварии стали поводом для проверки всего пассажирского транспорта.

В Свердловской области началось профилактическое мероприятие "Автобус".

"При проверке автобусов сотрудники ГИБДД проверяют соответствие конструкции ТС предъявляемым требованиям технического регламента, путевую документацию, лицензии, соблюдение правил использования тахографов и соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также прохождение техосмотра. Особое внимание уделяется автобусам, которые задействованы в перевозках организованных групп детей. Дополнительно водителей и кондукторов автобусов из числа иностранных граждан проверят на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в РФ", — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции напомнили о самых резонансных ДТП, произошедших за последнее время. Так, в Екатеринбурге автобус маршрута № 38 въехал в стоящий на остановке троллейбус. В результате пострадали 8 пассажиров.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

2 марта на 144-м км автодороги Екатеринбург — Серов водитель автобуса "Ивеко" не справился с управлением, выехал на встречку и наехал на дорожное ограждение. В результате ТС опрокинулось. В салоне находилась детская хоккейная команда из Кушвы. 3 ребёнка получили травмы. Сопутствующими факторами ДТП стали несоответствие скорости дорожным условиям, управление автобусом в утомлённом состоянии, технические неисправности и низкая квалификация водителей из числа иностранных граждан.