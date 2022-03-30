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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2022, 17:58

Верховный суд России признал электросамокат транспортным средством

Самокат

Закон не может охватить все средства передвижения, однако он может определить самокаты как транспортное средство из-за скорости, которую он может развивать. Фото: Галина Соловьёва

Верховный суд России отказался оспаривать пункт ПДД, который позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Истец пытался доказать, что к ТС могут относиться только те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права. 

Ответчиком в суде выступал представитель Генпрокуратуры РФ. По его словам, закон не может охватить все средства передвижения, но так как электросамокаты могут развивать достаточно высокую скорость, они могут определяться как транспортное средство.

В связи с этим Верховный суд отказал в удовлетворении иска, сообщает ТАСС. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что истец ранее стал участником ДТП, в котором погиб водитель электросамоката. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре прошлого года МВД и Минтранс подготовили поправки в ПДД, касающиеся возрастных ограничений для использования электросамокатов. В документе отмечается, дети младше 7 лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) только в сопровождении взрослых. Гражданам старше 14 предлагают разрешить ездить по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Областная газета Свердловской области

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