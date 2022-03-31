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Общество / Авто и транспорт
31 марта 2022, 14:21

Из Екатеринбурга с 28 апреля открываются авиаперелеты в Горно-Алтайск

самолёт

Перелёты по маршруту стартуют с 28 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Из аэропорта Горно-Алтайска открываются регулярные рейсы в столицу Урала. Перелёты будет обслуживать авиакомпания Red Wings.

Рейсы будут выполняться на самолёте Sukhoi Superjet по четвергам и воскресеньям. Прибытие в Горно-Алтайск запланировано на 7:10, вылет в Екатеринбург – в 8:10. Перелёты по маршруту стартуют с 28 апреля.

По данным правительства Республики Алтай, в настоящее время из Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву и Красноярск. Кроме того, действуют местные рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу.

Добавим, с 4 апреля в Кольцово открывается новое направление — Владикавказ. Рейсы также будет обслуживать авиакомпания Red Wings.

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Областная газета Свердловской области

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