В Екатеринбурге станцию метро закрывали из-за подозрительного предмета

Станция начала работать в штатном режиме. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге закрыли станцию метро "Площадь 1905 года". Причиной стала подозрительная находка.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации, при осмотре ручной клади пассажира был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Изданию уточнили, что на место вызваны специалисты.

По уточнённым данным, станция начала работать в штатном режиме в 15:30. Пассажиры свободно заходят в подземку.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал кратковременную приостановку работы станции екатеринбургского метрополитена.

"В 14:30 в дежурную часть полиции метрополитена поступило сообщение о том, что на станции "Площадь 1905 года" при проверке ручной клади одного из пассажиров были обнаружены два предмета, внешне схожие с гранатами Ф-1, более известными в народе под названием "Лимонка". […] Чтобы не подвергать возможной опасности пассажиров и работников подземки, было принято решение временно перекрыть станцию на вход и выход. Около двухсот человек сотрудники полиции попросили выйти на улицу. Электропоезда при этом следовали через станцию без остановки. Личность хозяина сумки с подозрительными предметами сыщики уголовного розыска уже установили. Им оказался житель города Заречный Свердловской области 1956 года рождения. В ходе опроса он пояснил, что изъятое является подарком на День рождения его брату. Представители МВД вызвали на место происшествия саперов, которые установили, что обнаруженные предметы опасности не представляют, являются муляжами гранат", – отметил полковник.