Владимир Путин поручил возместить россиянам потери за отменённые авиарейсы

Люди потеряли деньги, купив билеты не только на международные перелёты, но и на внутрироссийские. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения в условиях санкций. Глава государства поручил возместить россиянам убытки, которые они понесли за отменённые авиаперелёты.

Во время совещания президент отметил, что люди потеряли деньги, купив билеты не только на международные перелёты, но и на внутрироссийские.

"Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен", – заявил глава государства.

Реализовать механизм возврата средств в кратчайшие сроки поручено Правительству РФ, говорится на сайте Кремля.

Добавим, что совещание по развитию авиаперевозок началось с заявления Владимира Путина о подписании указа о новых правилах расчёта за экспорт газа в недружественные страны. Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открыть в российском банке рублёвый счёт, с которого и будет производиться оплата за поставку газа.

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