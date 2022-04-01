Самолёт из Сочи в Екатеринбург задержали почти на 10 часов

Предварительно известно, что задержка произошла из-за непредвиденной поломки на борту. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбург сегодня утром прилетает самолёт из Сочи, который ждали накануне вечером. Задержка составила почти 10 часов.

Пассажиры рейса U6-322 авиакомпании "Уральские авиалинии" должны были оказаться в Кольцово 31 марта в 22:30. Теперь их прибытие в пункт назначения ожидается сегодня в 8:20. По данным онлайн-табло аэропорта в Сочи, вылет был перенесён с 17:30 на 3:05. Сейчас воздушное судно с более 200 пассажирами находится в воздухе.

Задержка, по данным СМИ, произошла из-за непредвиденной поломки воздушного судна. Пассажирам пришлось дожидаться резервного борта.