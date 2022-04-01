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Общество / Авто и транспорт
1 апреля 2022, 10:11

Свердловские депутаты работают над законопроектом об автоматическом выборе штрафстоянок

Эвакуация машины

Будут учитываться удалённость стоянки, возможность перемещения и хранения задержанного транспорта. Фото: Владимир Мартьянов

В Заксобрании Свердловской области идёт работа над законопроектом, который предполагает автоматический выбор спецстоянки при эвакуации задержанных автомобилей. Это позволит повысить эффективность и прозрачность такой деятельности.

Изменения предлагается внести в ст. 3 областного закона о порядке перемещения ТС на спецстоянку. Чтобы место размещения машины выбиралось автоматически, будет использована система автоматического управления эвакуацией авто. Будут учитываться удалённость стоянки, возможность перемещения и хранения задержанного транспорта.

"Внесение таких изменений в региональный закон позволит повысить эффективность и прозрачность деятельности, связанной с перемещением задержанных автомобилей на специализированную стоянку, обеспечит удобство оплаты стоимости перемещения и хранения транспорта, системы возврата автомобилей владельцам", – прокомментировала документ председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Добавим, что в центре Екатеринбурга штрафстоянки работают на ул. Куйбышева, 38, Гурзуфской, 48, Репина, 13. На дублёре Сибирского тракта, 6а и на ул. Черепанова спецстоянки действуют для грузовых машин.

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Областная газета Свердловской области

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