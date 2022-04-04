В конце апреля из Кольцово возобновятся полёты на Алтай

Улететь из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и обратно можно будет по четвергам и воскресеньям. Фото: Галина Соловьёва

С 28 апреля из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновятся рейсы на Алтай. Полёты в Горно-Алтайск будут осуществляться авиакомпанией Red Wings.

Отметим, что ранее по данному маршруту летали самолёты авиакомпаний "Руслайн" и "Уральские авиалинии" в 2020 году.

Улететь из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и обратно можно будет по четвергам и воскресеньям: вылет из Екатеринбурга в 02:30, прилёт – в 07:10; отправление из Горно-Алтайска в 08:10, прилёт – в 09:10. Во всех случаях указано местное время.

Рейсы будут осуществлять самолёты SSJ100, рассчитанные на 100 пассажиров.

"Горно-Алтайск – столица и единственный город Республики Алтай, а также ближайший аэропорт к знаменитому курорту Белокуриха, красотам горных озёр Катунского хребта и Уймонской долине, горе Белухе и другим достопримечательностям сказочного Алтая", – сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

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