На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган сегодня ограничат движение

Движение автотранспорта на 55-м км трассы сделают реверсивным. Фото: "Яндекс.карты"

В ночь на 5 апреля на участке автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение. Это связано с ремонтом ж/д переезда в районе посёлка Марамзино.

Ограничения вводятся с 23:00 4 апреля. Они будут действовать до 03:00 5 апреля. Движение автотранспорта на 55-м км трассы сделают реверсивным: машины будут пропускать в одностороннем порядке.

"СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы, рядом с посёлком Марамзино. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", – рассказали в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Добавим, что о состоянии проезда и нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО можно сообщать по круглосуточному телефону 8 800 200-63-06.