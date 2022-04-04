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Общество / Авто и транспорт
4 апреля 2022, 17:34

Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

Самолёт

Сейчас россиянам доступны для полётов 15 стран, среди которых некоторые государства ЕАЭС, Мексика и Катар. Фото: Евгения Скачкова

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами во время заключительной встречи с фракцией "Единая Россия" в преддверии отчета в Госдуме. Такое решение было принято в связи со спадом заболеваемости коронавирусом в стране.

Сейчас россиянам доступны для полётов 15 стран, среди которых некоторые государства ЕАЭС, Мексика и Катар. С 9 апреля этот список увеличится до 52 государств, включая Китай, ЮАР, Аргентину, Индию и другие дружественные страны.

"Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям", – передаёт слова главы кабмина пресс-служба правительства.

Ранее стало известно, что Росавиация временно разрешила полёты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Авиакомпании "Россия" дали допуск на 3 месяца на выполнение рейсов 7 раз в неделю из Кольцово в Алма-Аты (Казахстан), а также в Ташкент (Узбекистан) с периодичностью 2 раза в неделю. Авиакомпании Red Wings 2 раза в неделю разрешили летать в Шарджу (ОАЭ) в течение 3 месяцев.

Кроме того, с 28 апреля Red Wings будет летать из Кольцово на Алтай. Полёты в Горно-Алтайск будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Областная газета Свердловской области

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