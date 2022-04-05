"Ласточка" начнёт курсировать между Нижним Тагилом и Кольцово с 16 апреля

В прошлом году "Ласточки" между Нижним Тагилом и Кольцово начали ходить с 17 апреля. Фото: Алексей Кунилов

По маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово вновь запустят "Ласточку". Произойдёт это 16 апреля (суббота).

По данным пресс-службы СвЖД, пригородные поезда назначены на летний период (с 16 апреля по 9 октября). "Ласточка" № 7074/7073 будет курсировать ежедневно, время в пути составит 2 часа 23 минуты. Отправление из Нижнего Тагила запланировано на 20:23, прибытие в столицу Урала – в 22:20, в аэропорт – в 22:46. Выезд в обратном направлении в 02:44. На маршруте предусмотрены остановки: Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ.

Всего в Свердловской области на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока вводятся 22 дополнительных пригородных поезда. Это рейсы электричек из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станций Колчедан, Храмцовская, из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск, а также из Серова в Бокситы.

Кроме того, будет увеличено количество вагонов электричек до шести (в зимний период – четыре). Для некоторых пригородных поездов также введут дополнительные остановки: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка.

Ознакомиться со всеми изменениями можно в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Пригород", а также на сайте перевозчика – АО "Свердловская пригородная компания" и на станциях.

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