В Краснотурьинске для пенсионеров снизят цену проезда в автобусах

Стоимость поездки пенсионеров до посёлка Чернореченск будет снижена на 70%, по другим соцмаршрутам – на 50%. Фото: Алексей Кунилов

С 1 мая по 30 сентября краснотурьинские пенсионеры, а также льготники смогут приобретать проездной билет в общественный транспорт по сниженной цене. На эти цели из городского бюджета выделено 800 тысяч рублей.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, дополнительная мера поддержки традиционно вводится в летний период. Это связано с увеличением пассажиропотока на автобусах до коллективных садов.

Стоимость поездки пенсионеров до посёлка Чернореченск будет снижена на 70%, по другим соцмаршрутам – на 50%. Чтобы купить проездной, необходимо предъявить удостоверение о праве на льготы, пенсионное удостоверение или справку об инвалидности. Также нужен документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Краснотурьинска.

Срок действия льготного проездного билета – один календарный месяц. Стоимость льготных проездных билетов на маршрутах:

№ 3 "Автовокзал" – "Подсобное хозяйство" составит 812,5 рублей;

№ 7 "Железнодорожный вокзал" – "Малая Лимка" – 1 012,5 рублей;

№ 10А "Автовокзал" – "Станция Воронцовка" (через ул. Карла Маркса) – 812,5 рублей;

№ 10Б "Автовокзал" – "Шахта "Северопесчанская" (через ул. Клубная) – 875 рублей;

№ 14А "Железнодорожный вокзал" – "Посёлок Воронцовка" – 1 187,5 рублей;

№ 15 "Железнодорожный вокзал" – "Брусничный" – 1 012,5 рублей;

№ 16 "Сад БТЭЦ" – по городу – 812,5 рублей;

№103 "Краснотурьинск" – "Чернореченск" – 1 087,5 рублей.

Добавим, с 1 апреля в общественном транспорте Краснотурьинска подорожал поезд. Изменения коснулись как городских, так и пригородных маршрутов.

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