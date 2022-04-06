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6 апреля 2022, 12:16

Ограничения на полёты в аэропорты России продлили до 13 апреля

аэропорт

Ограничения распространяются на 11 аэропортов в южной и центральной частях России. Фото: Галина Соловьёва

Росавиация до 13 апреля продлевает ограничение на полёты в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Речь идёт, в частности, о воздушных гаванях курортных городов.

Как сообщается на сайте Росавиации, ограничения касаются аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика, Брянска, Курска, Воронежа, Белгорода, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты. В связи с этим перевозчикам рекомендовано осуществлять полёты по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод.

Все остальные воздушные гавани России будут работать в штатном режиме. Об изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

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Областная газета Свердловской области

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