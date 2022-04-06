Темы дня

Общество / Авто и транспорт
6 апреля 2022, 12:51

В Екатеринбурге до сентября закроют движение по улице Победы

ограничение движения

Движение будет частично закрыто на участке от улицы Ломоносова до улицы Индустрии. Фото: Анна Митчина

Дорожники с 25 апреля ограничат движение на участке улицы Победы в Екатеринбурге. Перекрыта будет нечётная сторона дороги.

Движение будет частично закрыто на участке от улицы Ломоносова до улицы Индустрии. Это связано с тем, что в конце апреля предприятие "ЖБИ 2020" приступит к ремонту тепломагистрали на улице Победы.

Ограничение продлится с 25 апреля по 15 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Горожан просят заранее планировать маршрут движения с учётом действующих перекрытий.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2022, 17:17 / Общество
Правительство РФ вводит упрощённый порядок признания зарубежных дипломов об образовании
06.04.2022, 16:40 / Общество
Госдума РФ приняла закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией
06.04.2022, 16:31 / Общество
Майские праздники в России хотят продлить до 10 дней
06.04.2022, 16:05 / Общество
Поклонник лотерей из Свердловской области впервые выиграл крупный приз
06.04.2022, 15:16 / Общество
Умер Владимир Жириновский