В Екатеринбурге до сентября закроют движение по улице Победы

Движение будет частично закрыто на участке от улицы Ломоносова до улицы Индустрии. Фото: Анна Митчина

Дорожники с 25 апреля ограничат движение на участке улицы Победы в Екатеринбурге. Перекрыта будет нечётная сторона дороги.

Движение будет частично закрыто на участке от улицы Ломоносова до улицы Индустрии. Это связано с тем, что в конце апреля предприятие "ЖБИ 2020" приступит к ремонту тепломагистрали на улице Победы.

Ограничение продлится с 25 апреля по 15 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Горожан просят заранее планировать маршрут движения с учётом действующих перекрытий.