Темы дня

Общество / Авто и транспорт
7 апреля 2022, 10:40

В Екатеринбурге с 12 апреля перекроют улицу Гоголя

В Екатеринбурге с 12 апреля перекроют улицу Гоголя

Изначально дорогу хотели закрыть с 8 апреля, однако сроки сдвинули с пятницы на вторник, 12 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Участок улицы Гоголя в Екатеринбурге перекроют с 12 апреля по 6 мая. В это время там проложат сети холодного водоснабжения и водоотведения.

Работы на улице от Энгельса до здания № 15а на Гоголя проведёт МУП "Водоканал". Изначально дорогу хотели закрыть с 8 апреля, однако сроки сдвинули с пятницы на вторник, 12 апреля. Транспорт направят по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса, Белинского.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены", — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.04.2022, 14:20 / Общество
Анна Полежаева назначена директором Дома народов России
07.04.2022, 14:00 / Спорт
ФК "Урал" снизил цены на предстоящие матчи
07.04.2022, 13:39 / Общество
Буддисты общины "Шедруб Линг" построят новый храм в посёлке Косья
07.04.2022, 13:26 / Общество
Ещё 14,3 тысячи россиян заразились коронавирусом
07.04.2022, 13:20 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 684 случая коронавируса