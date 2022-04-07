В Екатеринбурге с 12 апреля перекроют улицу Гоголя

Изначально дорогу хотели закрыть с 8 апреля, однако сроки сдвинули с пятницы на вторник, 12 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Участок улицы Гоголя в Екатеринбурге перекроют с 12 апреля по 6 мая. В это время там проложат сети холодного водоснабжения и водоотведения.

Работы на улице от Энгельса до здания № 15а на Гоголя проведёт МУП "Водоканал". Изначально дорогу хотели закрыть с 8 апреля, однако сроки сдвинули с пятницы на вторник, 12 апреля. Транспорт направят по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса, Белинского.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены", — сообщили в пресс-службе мэрии города.