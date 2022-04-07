Мэрия Екатеринбурга для экономии бюджета отказалась закупать в 2022 году городскую технику

В условиях санкций цены на запчасти для техники вырастут, а значит увеличатся и расходы на уже имеющийся парк. Фото: Галина Соловьёва

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что в 2022 году мэрия не планирует проводить закупку автобусов и коммунальной техники, если только не будут предложены более выгодные условия. При этом финансирование социальных проектов будет продолжаться в прежнем объёме.

Об этом Алексей Прядеин заявил на встрече с журналистами 7 апреля.

"В этом году мы, скорее всего, не будем проводить закупку транспорта. Но если федерация предложит хорошие условия для приобретения, то соответствующее решение может быть принято. Сегодня мы расплачиваемся по тем, которые купили в прошлом году, у нас пятилетний лизинговый контракт. В этом году не будем покупать коммунальную технику, чтобы расплатиться по лизинговому контракту прошлого года (79 единиц техники). Поставки по нему продолжаются", — сообщил начальник департамента экономики.

Он добавил, что в условиях санкций цены на запчасти для техники вырастут, а значит увеличатся и расходы на уже имеющийся парк. Поэтому решение отказаться от закупок в этом году было принято в целях экономии городского бюджета.

В то же время власти Екатеринбурга не планируют сокращать финансирование 28 социальных проектов, в числе которых ремонт дорог, строительство детсадов и школ. Алексей Прядеин сообщил, что 1 апреля глава уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление об изменениях условий контрактов, заключённых до 31 декабря 2022 года, благодаря чему подрядчики смогут быстрее получать деньги по контрактам.

Кроме того, городу удастся сэкономить средства на крупных международных мероприятиях и приёме зарубежных делегаций. "С учётом того, что в этом году крупные международные мероприятия нам не грозят, то будет определённая экономия", — отметил Алексей Прядеин.