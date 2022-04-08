В Екатеринбурге с 10 апреля ограничат движение по развязке на Луганской

Реконструкция транспортной развязки входит в план по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Фото: Павел Ворожцов

Жителям Екатеринбурга напомнили о предстоящем перекрытии развязки на Луганской — Объездной. Ограничения начнут действовать уже в это воскресенье, 10 апреля.

До августа там хотят демонтировать и установить конструктивные слои моста, полностью заменить деформационные швы и асфальтовое покрытие. Также в планах сборка новых барьеров и водоотводов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения движения будут введены:

с 10 апреля по 1 августа по нечётной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;

с 10 апреля по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;

с 1 августа по 31 августа по съезду № 2;

с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2.

Отметим, в прошлом году аналогичные работы производились по чётной стороне улицы Луганской (в сторону аэропорта Кольцово). Теперь же ремонту подлежит вторая часть дороги (в сторону города). Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги был открыт после ремонта в сентябре 2021 года. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.