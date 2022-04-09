1 мая из Екатеринбурга до парка "Оленьи ручьи" запустят рельсовый автобус

"Оленьи ручьи" — природный парк в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская железная дорога запускает новый пригородный поезд из Екатеринбурга до природного парка "Оленьи ручьи". Перевозки будут осуществляться на рельсовом автобусе "Орлан".

С 1 мая по 30 сентября скорый пригородный поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням в режиме экспресса, с остановками на станциях Дружинино и Бажуково. Время в пути составит 2 часа 37 минут.

"Старт из города утром, возвращение вечером: днем туристы смогут насладиться общением с природой", — сообщает пресс-служба СвЖД. Более подробно обо всех изменениях можно узнать по номеру 8 800 775-00-00 (звонок бесплатный).

Как отметила директор нового департамента по развитию туризма в Свердловской области Эльмира Туканова, железнодорожные туры востребованы туристами по всей России, потому что это самый безопасный вид транспорта.

"Для максимального удобства жителей и гостей региона обслуживать маршрут будет туроператор — сейчас как раз идёт процедура его отбора. В туристический пакет, кроме перевозки туристов, также войдут экскурсионная программа и питание — это будет своеобразный all inclusive, полный тур выходного дня", — передаёт её слова департамент информполитики региона.

"Оленьи ручьи" — природный парк в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга. Открыт в 1999 году. Площадь парка составляет 127 "квадратов", на его территории находится более 20 памятников природы. Для посетителей оборудовано пять пешеходных маршрутов протяженностью от 4 до 18 км.

Добавим, рельсовый автобус "Орлан" предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Напомним, новый турмаршрут выходного дня до парка Оленьи Ручьи анонсировался ещё в декабре прошлого года.