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Общество / Авто и транспорт
10 апреля 2022, 15:10

ФАС РФ выступила против инициативы Минтранса ввести лимит на число автомобилей такси в регионах

Такси

Помимо этого законопроект Минтранса предоставит субъектам РФ право устанавливать собственные тарифы на услуги такси и введёт необходимость открывать филиалы сервисов в регионах. Фото: Галина Соловьёва

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо, в котором сказано, что служба выступает против законопроекта Минтранса о регулировании рынка такси. Документом министерства, в частности, предлагается ввести ограничение на количество автомобилей такси в регионах.

Помимо этого законопроект Минтранса предоставит субъектам РФ право устанавливать собственные тарифы на услуги такси и введёт необходимость открывать филиалы сервисов в регионах. По мнению ФАС, текущий вариант документа приведёт к созданию необоснованных барьеров для агрегаторов такси, а также создаст искажённый спрос на рынке, сообщает газета "Известия".

Также документ предусматривает возможность работать в службах заказа такси самозанятым — сейчас они могут перевозить пассажиров только зарегистрировавшись в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя. Если закон будет принят, таксисты смогут работать как физлицо после заключения договора с компанией.

При этом законопроект уже был согласован с Минфином, Ространснадзором, ФНС, Минэкономразвития, Минтрудом, Минздравом и Минпромторгом, но не с ФАС.

Областная газета Свердловской области

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