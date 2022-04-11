ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в чёрный список

В чёрном списке оказались и "Уральские авиалинии". Фото: Евгения Скачкова

Еврокомиссия (ЕК) включила в чёрный список по воздушной безопасности 21 российскую авиакомпанию. В перечень в том числе попали "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".

Как говорится в сообщении регулятора, компаниям запрещены полёты в пределах Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности". Уточняется, что решение связано с процедурой принудительной перерегистрации в России иностранных судов.

"Это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", — заверила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан.

Добавим, список безопасности полетов ЕС фактически содержит два перечня: приложение A включает все авиакомпании, которым запрещено работать в Европе, приложение B — компании, которым запрещено работать в Европе при определённых условиях. Оба списка регулярно обновляются.

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