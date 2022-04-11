В Екатеринбурге до 31 августа закрыли участок улицы Авиационной

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге ограничено движение транспорта по улице Авиационной (от Сурикова до Уктусской). Объезжать данный участок водителям придётся до 31 августа.
Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации, теплотрассы и водопровода. Подрядчик — ООО Специализированный застройщик "Атомстройкомплекс — Островского", информирует пресс-служба мэрии.
Возле места проведения строительных работ должны были появиться соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут с учётом действующих ограничений.
По данным сервиса Яндекс.Карты, ограничения вступили в силу.
Добавим, сегодня стало известно, что перекрытие развязки на Луганской отложили до 12 апреля. Движение должны были закрыть ещё в минувшее воскресенье. Подробнее об этом читайте тут.