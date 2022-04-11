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Общество / Авто и транспорт
11 апреля 2022, 17:39

В Екатеринбурге до 31 августа закрыли участок улицы Авиационной

перекрытие дороги

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут с учётом действующих ограничений. Фото: Нина Георгиева

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге ограничено движение транспорта по улице Авиационной (от Сурикова до Уктусской). Объезжать данный участок водителям придётся до 31 августа.

Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации, теплотрассы и водопровода. Подрядчик — ООО Специализированный застройщик "Атомстройкомплекс — Островского", информирует пресс-служба мэрии.

Возле места проведения строительных работ должны были появиться соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут с учётом действующих ограничений.

По данным сервиса Яндекс.Карты, ограничения вступили в силу.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Добавим, сегодня стало известно, что перекрытие развязки на Луганской отложили до 12 апреля. Движение должны были закрыть ещё в минувшее воскресенье. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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