В Екатеринбурге до 31 августа закрыли участок улицы Авиационной

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут с учётом действующих ограничений. Фото: Нина Георгиева

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге ограничено движение транспорта по улице Авиационной (от Сурикова до Уктусской). Объезжать данный участок водителям придётся до 31 августа.

Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации, теплотрассы и водопровода. Подрядчик — ООО Специализированный застройщик "Атомстройкомплекс — Островского", информирует пресс-служба мэрии.

Возле места проведения строительных работ должны были появиться соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут с учётом действующих ограничений.

По данным сервиса Яндекс.Карты, ограничения вступили в силу.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Добавим, сегодня стало известно, что перекрытие развязки на Луганской отложили до 12 апреля. Движение должны были закрыть ещё в минувшее воскресенье. Подробнее об этом читайте тут.