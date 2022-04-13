Сам качу, куда хочу…

Нередко водители электросамокатов не спешиваются перед пешеходными переходами. Фото: Павел Ворожцов

На днях в СМИ появилась громкая новость: Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортными средствами. Со всеми вытекающими, то есть взять и поехать на самокате уже сможет не каждый, да и ездить можно не везде, но… Один нюанс. Новость была трактована неверно.

На самом деле Верховный суд отказал в иске водителю, который хотел оспорить некоторые пункты Правил дорожного движения. Мужчина попал в ДТП: не уступил дорогу человеку на электросамокате, и тот погиб. Следствие установило, что попавший под колеса автомобиля передвигался на механическом транспортном средстве (может быть оборудовано любым мотором. – Прим. ред.), а виновник аварии апеллировал тем, что в таком случае необходимо иметь водительское удостоверение. В правилах дорожного движения об этом не говорится, поэтому Верховный суд отказал в претензиях к действующим ПДД.

Опасное вождение

Важно отметить, что электросамокаты, в зависимости от своих технических характеристик, и раньше признавались экспертизой механическими транспортными средствами – увы, всегда в связи с ДТП с их участием. А иногда не признавались. Уже не один год идут разговоры о том, чтобы привести правила дорожного движения в соответствие с новыми реалиями. И скорее всего в ближайшее время это сделают. Так нам заявили в комитете по транспорту Екатеринбурга. До сих пор, согласно ПДД, человек, который гонит по дороге стадо коров, – водитель, а человек на самокате – пешеход. Между тем самокаты давно уже не детская игрушка с двумя колесиками, и это подтверждает статистика.

Только в прошлом году в России произошло 500 ДТП с участием электросамокатов. Свердловская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством таких происшествий – почти 30. Но на самом деле, уверяют специалисты, их больше. Потому что попросту не все аварии регистрируются.

Электросамокаты могут развивать скорость до 25 км/ч. При падении при такой скорости можно получить довольно серьезные травмы. В группе риска – дети. У них не до конца развит костно-мышечный аппарат и ниже скорость реакции. Шанс упасть у ребенка значительно выше, чем у взрослого.

– На первый взгляд, можно подумать, что самокат – это так, игрушка. Однако этот вид средства передвижения даже более опасен, чем велосипед. Ситуацию усугубляет и то, что люди не надевают средства специальной защиты. Человек никак не защищен. Если говорить о ДТП с участием электросамокатов, то тут травмы самые разные и могут быть очень тяжелыми – ушибы, переломы, рваные раны. Особенно опасны травмы с ударом головой, черепно-мозговые травмы не редкость. Можно даже сломать кости черепа, позвоночник, если достаточно разогнаться. Часто встречаем пациентов с выбитыми зубами, – говорит заведующий травматологическим пунктом ЦГБ №2 Илья Латышев.

По словам травматолога, сейчас начался сезон, пациенты часто обращаются, пока в основном с легкими ушибами и ссадинами.

Согласно данным МВД, чаще всего серьезные столкновения происходят на выезде с прилегающей к дороге территории, на перекрестках и пешеходных переходах. Виновными в этих ДТП в более чем половине случаев являются водители транспортных средств. Также в ведомстве рекомендовали управлять самокатом в шлеме и наколенниках.

Характеристики решают

– Квалификация электросамоката в качестве той или иной категории транспортного средства и, соответственно, применения тех или иных положений Правил дорожного движения к нему, необходимо решать в зависимости от технических характеристик, присущих конкретному электросамокату – комментирует директор по маркетингу и PR компании кикшеринга Юлия Камойлик. – Что касается наших самокатов, то они не разгоняются быстрее 25 км/ч и оборудованы двигателем с мощностью менее 250 ватт в режиме постоянной длительной нагрузки. Кроме того, для приведения самоката в движение необходимо использовать мускульную силу и оттолкнуться ногой. Мы всегда рекомендовали и продолжаем рекомендовать пользователям сервиса придерживаться ПДД, которые действуют для велосипедов.

В одной из шеринговых компаний (сдает технику в аренду. – Прим. ред.) сообщили, что в прошлом году они запустили Школу вождения, которая работает онлайн. Организованы также несколько оффлайн-площадок, на которых инструкторы бесплатно обучают пользователей правилам дорожного движения.

Для более комфортного и безопасного движения разработаны и реализованы зоны ограничения скорости. Например, в парках, скверах и зонах с интенсивных пешеходным потоком скорость самоката системно ограничивается до 10–15 км/ч. Такие зоны зафиксированы в ряде соглашений между сервисом и администрациями городов.

– Надеемся, что ситуация с решением Верховного суда ускорит принятие поправок в действующие Правила дорожного движения, которые определят статус разных видов электросамокатов. Стоит отметить, что в проекте поправок в действующие ПДД, предложенных Министерством транспорта РФ, электросамокаты с определенными техническими характеристиками тоже отнесены к транспортным средствам. Напомним, что в соответствии с действующей редакцией ПДД к «мопедам» относятся транспортные средства, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч, а номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки составляет более 0,25 киловатт и менее 4 кВт. Транспортные средства с электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки не более 0,25 кВт и отключающимся на скорости более 25 км/ч относятся к категории «Велосипед», – добавила Юлия Камойлик.

В Екатеринбурге в прошлом году появились специальные выделенные места на тротуарах для электросамокатов. Кроме того, в уральской столице стало больше мест, где на таком транспорте запрещено разгоняться со скоростью больше 15 километров в час. При въезде в определенную зону на арендованном электросамокате скорость снижается автоматически. Сначала ограничения действовали на Плотинке, в «Зеленой Роще», на набережной Городского пруда, в ЦПКиО, в парке у «Дирижабля», на улице Вайнера и на площади у Дома офицеров. Теперь к ним добавился еще ряд парков и общественных пространств.

ВАЖНО В прошлом году Минтранс РФ и МВД России определили электросамокаты как СИМ (средства индивидуальной мобильности), отнеся к этой категории также гироскутеры, роликовые коньки и моноколеса. Планируется внести в правила дорожного движения изменения для СИМ.