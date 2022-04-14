В Екатеринбурге до 30 мая ограничат движение по улице Печатников

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Печатников (от Военного Флота до дома № 12 на Тельмана). Ограничение продлится с 1 по 30 мая.
В этот период в зоне перекрытия специалисты ООО "Специализированный застройщик "Московский Квартал-3" займутся строительством газопровода.
Движение транспорта направят по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее "Областная газета" писала, что ЕМУП "Гортранс" проведёт ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Московской и Куйбышева. Работы стартуют в 23:00 1 мая и продлятся до 06:00 4 мая. На это время движение трамваев № 32 и 33 закроют.