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Общество / Авто и транспорт
14 апреля 2022, 14:11

В Екатеринбурге до 30 мая ограничат движение по улице Печатников

Яндекс.Карты

Движение транспорта направят по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Печатников (от Военного Флота до дома № 12 на Тельмана). Ограничение продлится с 1 по 30 мая.

В этот период в зоне перекрытия специалисты ООО "Специализированный застройщик "Московский Квартал-3" займутся строительством газопровода.

Движение транспорта направят по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее "Областная газета" писала, что ЕМУП "Гортранс" проведёт ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Московской и Куйбышева. Работы стартуют в 23:00 1 мая и продлятся до 06:00 4 мая. На это время движение трамваев № 32 и 33 закроют.

Областная газета Свердловской области

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