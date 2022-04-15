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Общество / Авто и транспорт
15 апреля 2022, 10:57

В Екатеринбурге решили проблему с километровыми пробками на Щербакова

Яндекс.Карты

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробок на Щербакова стало меньше. Фото: Яндекс.Карты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с заказчиками и организаторами работ на развязке Щербакова – Объездная. Он поручил решить проблему с постоянными пробками.

"Я провёл с ними детальный разбор сложившейся ситуации, заявил о недопустимости такого подхода к делу. И поставил задачу незамедлительно улучшить ситуацию для автомобилистов", — заявил мэр в личном telegram-канале.

После этого дорожники оборудовали ещё одну полосу для движения автотранспорта. Она работает реверсивно. С 5:30 до 16:00 со стороны Уктуса транспорт идёт по двум полосам, как и до начала реконструкции. А с 16:00 до 5:30 следует транспорт со стороны центра.

"Эта схема работает уже с сегодняшнего дня. И будет действовать до конца работ. Конечно, так следовало бы сделать с самого начала. Это урок для всех нас", — добавил градоначальник.

Напомним, ситуация с пробками на Щербакова усугубилась после перекрытия половины развязки на Луганской. Работы там продлятся до конца лета. Наблюдать за реконструкцией можно в режиме реального времени.

Областная газета Свердловской области

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