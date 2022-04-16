ГИБДД не будет привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения ПДД

Госавтоинспекция России не будет штрафовать автомобилистов, которые совершили малозначительные нарушения правил дорожного движения. Вместо этого ГИБДД сосредоточится на выявлении водителей, которые непосредственно способствуют совершению ДТП.
Как пояснили в ГУОБДД, согласно постановлению Пленума Верховного суда, малозначительным нарушением является действие или бездействие, которое хоть и содержит признаки административного правонарушения, но не представляет серьёзной опасности. К таким нарушениям относятся отсутствие или неисправность брызговиков на легковых автомобилях, сообщает ТАСС.
За такие правонарушения судья или должностное лицо, согласно ст. 2.9 КоАП РФ, могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием. В то же время такие нарушения, как управление транспортным средством в нетрезвом виде или отказ водителя транспорта от требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, не могут расцениваться как малозначительные.
При этом причинение лицом вреда охраняемым законом интересам не расценивается как серьёзное нарушение, если оно было совершено в экстренной ситуации для предотвращения опасности жизни и здоровью человека.
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