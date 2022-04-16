ГИБДД не будет привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения ПДД

ГИБДД сосредоточится на выявлении водителей, которые непосредственно способствуют совершению ДТП. Фото: Павел Ворожцов

Госавтоинспекция России не будет штрафовать автомобилистов, которые совершили малозначительные нарушения правил дорожного движения. Вместо этого ГИБДД сосредоточится на выявлении водителей, которые непосредственно способствуют совершению ДТП.

Как пояснили в ГУОБДД, согласно постановлению Пленума Верховного суда, малозначительным нарушением является действие или бездействие, которое хоть и содержит признаки административного правонарушения, но не представляет серьёзной опасности. К таким нарушениям относятся отсутствие или неисправность брызговиков на легковых автомобилях, сообщает ТАСС.

За такие правонарушения судья или должностное лицо, согласно ст. 2.9 КоАП РФ, могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием. В то же время такие нарушения, как управление транспортным средством в нетрезвом виде или отказ водителя транспорта от требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, не могут расцениваться как малозначительные.

При этом причинение лицом вреда охраняемым законом интересам не расценивается как серьёзное нарушение, если оно было совершено в экстренной ситуации для предотвращения опасности жизни и здоровью человека.

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