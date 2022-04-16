Из Екатеринбурга запустили "Ласточку" в Каменск-Уральский

Выходная "Ласточка" в Каменск-Уральский выезжает из Екатеринбурга в 08:21, а обратно — в 18:39. Фото: Александр Зайцев

В субботу, 16 апреля, из Екатеринбурга отправился первый электропоезд "Ласточка" в Каменск-Уральский. Время пути электрички выходного дня составляет 1 час 37 минут.

Новое направление движения "Ласточки" появилось по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который поставил задачу развивать внутрирегиональные маршруты. Замначальника СвЖД Алексей Гребёнкин считает, что южные ворота Свердловской области — это культурный кластер и уникальная промышленная территория, которая будет пользоваться популярностью у туристов.

"Железнодорожный туризм позволит раскрыть потенциал Каменска-Уральского. Там действительно есть, что посмотреть. Можно с утра всей семьей сесть в поезд, по дороге почитать или послушать про Каменск-Уральский, приехать и увидеть всё своими глазами. Это очень интересный кейс. Безусловно, он будет развиваться", — заявил замгубернатора Дмитрий Ионин.

Для первых пассажиров на новом маршруте провели три бесплатные экскурсии по Каменску-Уральскому. Кроме того, на протяжении всего туристического периода гости Каменска-Уральского могут получить скидку 100 рублей на речную навигацию и бонусы в музеях.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой, в ближайшее время на Среднем Урале появятся и другие аналогичные железнодорожные маршруты выходного дня.

"В последнее время мы видим большое количество запросов на туры выходного дня, сейчас это очень востребовано. Не все могут путешествовать на личном транспорте или автобусе, и как альтернативный, безопасный вариант железная дорога сегодня решает эту проблему и создаёт дополнительные условия для путешествий. Напомню, что с мая этого года будут доступны для туристов поездки в природный парк "Оленьи ручьи", — передаёт её слова департамент информполитики Свердловской области.

Выходная "Ласточка" в Каменск-Уральский выезжает из Екатеринбурга в 08:21, а обратно — в 18:39. Билет в одну сторону стоит 264 рубля.