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Общество / Авто и транспорт
18 апреля 2022, 11:30

Ограничения на полёты в аэропорты на юге России продлены до 25 апреля

самолёт в небе

Авиакомпаниям предлагается продолжить перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ. Он будет действовать ещё неделю, до 25 апреля.

Ограничения, как и прежде, касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям предлагается продолжить перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, должны работать штатно. Подробнее о расписании их работы следует уточнять на официальных сайтах.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 19 апреля.

Областная газета Свердловской области

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