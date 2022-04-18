Российские авиакомпании позволят пассажирам с детьми и инвалидами выбирать места рядом

Новшество не будет касаться пассажиров, купивших билет в день вылета или в течение нескольких часов перед отправкой авиарейса. Фото: Галина Соловьёва

Политическая партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, который позволит пассажирам с детьми или инвалидами выбирать места рядом на борту самолёта. Это позволит исключить ситуации, когда дети и родители, а также инвалиды и их сопровождающие сидят в разных концах авиалайнера.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по действующему законодательству, авиаперевозчик "принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна" совершеннолетнего пассажира и следующего с ним ребёнка в возрасте до 12 лет. Аналогичные меры прописаны в отношении инвалидов и сопровождающих их лиц. Однако, по мнению авторов законодательной инициативы, формулировка "все возможные меры" имеет очень расплывчатое значение и не даёт гарантии.

"Законопроект направлен на установление права для пассажиров с детьми и инвалидов при покупке авиабилетов через электронные информационные системы бесплатно выбрать места для авиаперелета", — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Также в документе говорится, что новшество не будет касаться пассажиров, купивших билет в день вылета или в течение нескольких часов перед отправкой авиарейса.