Глава Екатеринбурга распорядился построить мост на Сибирском тракте

Путепровод имеет стратегическое значение для развития отдалённых районов города. Фото: Павел Ворожцов

Новый объект улично-дорожной сети появится над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей, вблизи Уральского государственного лесотехнического университета. Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода подписал мэр Алексей Орлов.

Этим займётся МБУ "Мастерская генерального плана", сообщили в пресс-службе горадминистрации. Отмечается, что сооружение войдёт в состав перспективной магистральной улицы Яламова (от Ткачей до Сибирского тракта).

Данное решение заложено генпланом развития областного центра на период до 2025 года и имеет стратегическое значение для развития отдалённых районов города: Компрессорного, Новокольцовского и Кольцово.

По мнению специалистов, "формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга".

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна "Калина". Для Екатеринбурга это один из знаковых инфраструктурных проектов, при реализации которого сократятся пробки, движение станет комфортнее.