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Общество / Авто и транспорт
19 апреля 2022, 13:45

Новая камера в центре Екатеринбурга начнёт фиксировать непристёгнутые ремни

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Камера будет следить за выделенной полосой для общественного транспорта, а также фиксировать непристёгнутые ремни у водителей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на участке проспекта Ленина (от Пушкина до 8 Марта) установили комплекс фотофиксации нового типа. Пока что он работает в тестовом режиме.

Однако в ближайшее время комплекс заработает в полную силу. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, камера будет следить за выделенной полосой для общественного транспорта, а также фиксировать непристёгнутые ремни у водителей и отсутствие ближнего света фар.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что новый комплекс, фиксирующий в том числе отсутствие ближнего света фар, появился на перекрёстке Белинского — Фурманова. Подробнее об этом мы также рассказывали в статье "Им не светит".

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С дорог Екатеринбурга исчезнут знаки, предупреждающие о камерах фиксации нарушений.

На опасных участках свердловских трасс установят новые камеры.

Областная газета Свердловской области

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