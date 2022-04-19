Новая камера в центре Екатеринбурга начнёт фиксировать непристёгнутые ремни

Камера будет следить за выделенной полосой для общественного транспорта, а также фиксировать непристёгнутые ремни у водителей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на участке проспекта Ленина (от Пушкина до 8 Марта) установили комплекс фотофиксации нового типа. Пока что он работает в тестовом режиме.

Однако в ближайшее время комплекс заработает в полную силу. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, камера будет следить за выделенной полосой для общественного транспорта, а также фиксировать непристёгнутые ремни у водителей и отсутствие ближнего света фар.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что новый комплекс, фиксирующий в том числе отсутствие ближнего света фар, появился на перекрёстке Белинского — Фурманова. Подробнее об этом мы также рассказывали в статье "Им не светит".

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