В центре Екатеринбурга перекроют 6 улиц для участников Пасхального крестного хода

В воскресенье, 24 апреля, пройдёт Пасхальный крестный ход в честь праздника Светлого Христова Воскресения. В связи с этим власти Екатеринбурга перекроют 6 участков центральных улиц.
Пасхальное шествие пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. На период с 16:00 до 18:00 для всех видов транспорта будут закрыты следующие участки:
- проспект Ленина (от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта);
- улица Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 Марта);
- улица Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);
- улица Толмачёва (от пр. Ленина до Первомайской);
- улица 8 Марта (от Куйбышева до пр. Ленина);
- улица Царская (от Первомайской до Николая Никонова).
Сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и движения транспорта по пути следования крестного хода, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Отметим, что Пасхальное шествие пройдёт в уральской столице впервые за три года.