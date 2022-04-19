В центре Екатеринбурга перекроют 6 улиц для участников Пасхального крестного хода

Пасхальное шествие пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Фото: Павел Ворожцов

В воскресенье, 24 апреля, пройдёт Пасхальный крестный ход в честь праздника Светлого Христова Воскресения. В связи с этим власти Екатеринбурга перекроют 6 участков центральных улиц.

Пасхальное шествие пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. На период с 16:00 до 18:00 для всех видов транспорта будут закрыты следующие участки:

проспект Ленина (от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта);

улица Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 Марта);

улица Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);

улица Толмачёва (от пр. Ленина до Первомайской);

улица 8 Марта (от Куйбышева до пр. Ленина);

улица Царская (от Первомайской до Николая Никонова).

Сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и движения транспорта по пути следования крестного хода, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отметим, что Пасхальное шествие пройдёт в уральской столице впервые за три года.