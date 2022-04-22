Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить в поездах

В допандемийный период ежегодно в рамках акции оформлялось свыше 1000 бесплатных билетов. Фото: Галина Соловьёва

В преддверии майских праздников в РЖД напомнили, что в поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны действует право на безлимитный бесплатный проезд. Ветераны могут совершать поездки в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и люкс.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Там напомнили, что сначала акция действовала только в мае, но с 2020 года было решено установить бессрочный бесплатный проезд для данной категории граждан.

"Из-за пандемии её действие было приостановлено. Эпидемиологическая ситуация в стране не располагала к поездкам, особенно, когда речь шла о людях пожилого возраста. Сейчас, когда ограничения в регионах сняты, ветераны смогут посетить памятные для них места, встретиться с фронтовыми друзьями, возложить цветы к могилам боевых товарищей", — отметили изданию.

Безденежные билеты оформляют в кассах дальнего следования. Ветерану понадобится документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу. Для сопровождающего, который также может ехать бесплатно, нужен только паспорт. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги в вагоне (постельное бельё, питание) взиматься не будут.

Добавим, по федеральной льготе бесплатно в электричках могут ездить инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Подробнее об этом читайте тут.

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