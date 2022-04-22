Сквозной проезд по ЕКАД откроют в ноябре

До окончательного ввода ещё, наверное, потребуется год. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) готов на 65%. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева открыть его планируют уже в ноябре.

"Движение мы запустим в этом году. Но это будет специальный режим передвижения. Нужно будет ещё дооснастить её электричеством, знаками и так далее. Это сопутствующие ограждающие конструкции. До окончательного ввода ещё, наверное, потребуется год. Но в 2022 году дорожники сомкнут кольцо, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро", — отметил глава региона.

Фото: Полина Зиновьева

Как отметили в областном департаменте информполитики, при строительстве используют отечественные материалы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, высокий темп работ намерены сохранить.

"Мы строим развязку ЕКАД с подъездом к федеральной трассе М-5. Сейчас ведутся работы по устройству проезжих частей, консолей, монолитных участков межблочного пространства. В мае-июне планируем работы по устройству левой части проезда. В июле-августе планируем устройство правой проезжей части развязки", – рассказал директор ООО "Жасмин" Виктор Блиновских.

Фото: Полина Зиновьева

Строительство завершающего участка кольцевой автодороги, связывающего Полевской тракт с Челябинским (М-5) началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 километра. Общая стоимость работ по контракту – 8,4 млрд рублей. Объект строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, по завершении работ на ЕКАД получится объединить в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт). Это в том числе позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы.