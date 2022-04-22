В екатеринбургском метро можно будет расплачиваться московской картой "Тройка"

Функцию оплаты проезда в метро "Тройкой" будут вводить постепенно. Фото: Алексей Кунилов

Предприятие "СберТройка" разработало программу, которая позволяет использовать московскую транспортную карту "Тройка" в других метрополитенах страны. Карта будет действовать в екатеринбургском метро.

Новая программа позволит использовать "Тройку" в 8 городах страны, где есть метро. Помимо Москвы и Екатеринбурга, речь идёт о Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске и Волгограде.

Как сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы, функцию оплаты проезда в метро "Тройкой" будут вводить постепенно. При этом информация о том, в каком именно из городов сервис заработает следующим, не разглашается.