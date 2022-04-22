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Общество / Авто и транспорт
22 апреля 2022, 16:41

В Свердловской области шесть мостов расширят до четырёх полос движения

мост

Мосты расширят и сделают комфортнее для автомобилистов. Фото: Владимир Мартьянов

ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдала положительное заключение на капремонт шести мостов трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Они все находятся на территории Свердловской области, в Ачитском ГО.

По данным пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор", реконструировать будут мосты через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, а также путепровод через железнодорожные пути на 200-м км автодороги. Указанные сооружения расширят до четырёх полос движения.

В рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург "Уралуправтодор" выполнит капремонт трассы Пермь – Екатеринбург общей протяженностью 139 км, проходящей по территории Свердловской области. Все работы, запланированные на участках автомобильной дороги Р-242, будут закончены в 2024 году.

Ранее "Областная газета" писала, что ввод в эксплуатацию первого участка скоростной автодороги Казань – Екатеринбург запланировали на осень 2022 года. Речь идёт о шестикилометровом отрезке трассы М-7 "Волга" в Актанышском районе Республики Татарстан.

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Областная газета Свердловской области

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