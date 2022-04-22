На Среднем Урале в майские праздники изменится график движения 10 электричек

Изменения затронут электрички от Екатеринбурга до Серова, Нижнего Тагила, Шалей и Кузино. Фото: пресс-служба СвЖД — филиал ОАО "РЖД"

Свердловская железная дорога опубликовала график движения нескольких пригородных поездов на период с 1 по 11 мая. Изменения затронут электрички от Екатеринбурга до Серова, Нижнего Тагила, Шалей и Кузино.

Публикуем полный график изменений:

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) отменяется 1 и 8 мая, будет ездить 3, 6 и 10 мая;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменяется электричка 2 и 9 мая, будет ездить 4, 7 и 11 мая;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) поезд отменён 3, 6 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) не будет ездить 4, 7 и 11 мая, вместо этого отправляется 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая;

№ 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:58) отменён 3 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая;

№ 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:31) отменяется 4, 7 и 11 мая, будет курсировать 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая;

№ 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) 3, 6 и 10 мая поезд отменён, будет ездить 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая;

№ 7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:04) не будет перевозить пассажиров 1 и 8 мая, назначен 3 и 10 мая;

№ 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменён 1 и 8 мая, назначен 3, 6 и 10 мая;

№ 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10) отменяется 2 и 9 мая, будет двигаться 4, 7 и 11 мая.

Помимо этого будут отменены будние рейсы электропоезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный 2, 3, 9 и 10 мая. При этом 2 и 3 мая будут запущены дополнительные турпоезда "Императорского маршрута" Екатеринбург – Алапаевск, сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, что в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно.