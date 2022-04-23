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Общество / Авто и транспорт
23 апреля 2022, 11:20

Режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов снова продлили

самолёт

Остальные аэропорты России работают штатно. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра РФ. Он будет действовать до 1 мая.

Как и прежде ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано продолжить перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные воздушные гавани России работают штатно. Подробнее о расписании их работы следует уточнять на официальных сайтах.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 25 апреля.

Областная газета Свердловской области

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