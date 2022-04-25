Ветераны могут бесплатно летать по России

Оформить бесплатные билеты предлагается на период вылетов с 3 по 12 мая. Фото: Евгения Скачкова

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставят бесплатные авиабилеты. Можно выбрать любой регулярный рейс по России, который обслуживает компания "Уральские авиалинии".

Кроме того, приобрести билеты с 90% скидкой может один сопровождающий, следующий совместно с ветераном. Оформить билеты можно с 25 апреля по 12 мая на период вылетов с 3 по 12 мая в авиакассах и в офисах уполномоченных агентов. При себе необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида Великой Отечественной.

Добавим, аналогичную акцию проводит и "РусЛайн". Воспользоваться правом бесплатного перелёта можно с 29 апреля по 15 мая. Оформление осуществляется до 15 мая включительно в любом офисе продажи авиабилетов компании.

В преддверии майских праздников в РЖД также напомнили, что в поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны действует право на безлимитный бесплатный проезд. Ветераны могут совершать поездки в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и люкс. Подробнее об этом тут.

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