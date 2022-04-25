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Общество / Авто и транспорт
25 апреля 2022, 18:30

Опубликован график работы свердловской ГИБДД в майские праздники

отделение ГИБДД

Зарегистрировать машину можно 30 апреля, с 3 по 7 мая и уже начиная с 10 мая. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие праздники. 1, 2, 8 и 9 мая приём граждан осуществляться не будет.

В эти дни автолюбители не смогут зарегистрировать машину или получить водительское удостоверение. Кроме того, отменены экзамены на получение прав, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

При этом 30 апреля, а также с 3 по 7 мая и уже начиная с 10 мая приём граждан будет проводиться по обычному графику работы подразделений. График работы можно узнать на сайте.

Добавим, при обращении через единый портал госуслуг можно получить 30% скидку при оплате госпошлины и запланировать визит в регистрационно-экзаменационное подразделение на удобное время.

Областная газета Свердловской области

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