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Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2022, 09:23

В Ural Motorcycles заявили о переносе производства мотоциклов в Казахстан

мотоцикл "Урал"

Ural Motorcycles — преемник советской марки "Урал". Фото: Алексей Кунилов

Ural Motorcycles будет производить мотоциклы в казахстанском Петропавловске. Об этом сообщил гендиректор Илья Хаит.

Решение о переносе производства из Ирбита (Свердловская область) связано с нехваткой комплектующих, которые попали под санкции. Ещё одной причиной стал запрет на импорт техники из России, ведь дилерские центры Ural Motorcycles открыты в США, Канаде и Мексике.

Известно, что на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будут выпускать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Сотрудников на уральском производстве ждут сокращения. В Петропавловске компания наймёт новых работников.

Ural Motorcycles — преемник советской марки "Урал". В начале 2000-х годов группа инвесторов выкупила обанкротившееся предприятие в Ирбите.

Областная газета Свердловской области

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