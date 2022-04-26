В Ural Motorcycles заявили о переносе производства мотоциклов в Казахстан

Ural Motorcycles — преемник советской марки "Урал". Фото: Алексей Кунилов

Ural Motorcycles будет производить мотоциклы в казахстанском Петропавловске. Об этом сообщил гендиректор Илья Хаит.

Решение о переносе производства из Ирбита (Свердловская область) связано с нехваткой комплектующих, которые попали под санкции. Ещё одной причиной стал запрет на импорт техники из России, ведь дилерские центры Ural Motorcycles открыты в США, Канаде и Мексике.

Известно, что на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будут выпускать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Сотрудников на уральском производстве ждут сокращения. В Петропавловске компания наймёт новых работников.