Свердловская область получит 3 млрд рублей на расширение Тюменского тракта

Трассу Тюмень — Екатеринбург будут расширять до четырёх полос с разделением встречных потоков. Фото: Павел Ворожцов

Средний Урал получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на восстановление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай, включая направление Казань — Екатеринбург. На выделенные региону 3 млрд рублей планируется расширить часть Тюменского тракта.

Трассу Тюмень — Екатеринбург будут расширять до четырёх полос с разделением встречных потоков. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, перед выделением дополнительных средств кабмин провёл работу с регионами по определению приоритетных проектов.

Предполагается, что Тюменский тракт станет продолжением скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. Эта магистраль свяжет между собой несколько экономически развитых субъектов РФ. Отмечается, что на территориях, по которым пройдёт автодорога, проживает около 40% населения страны — это 62 млн россиян.

"Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решён вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона", — передаёт слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональный департамент информполитики.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на ремонт и строительство дорог в 2022 году 25 апреля.