Темы дня

Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2022, 15:21

Свердловская область получит 3 млрд рублей на расширение Тюменского тракта

Расширение трассы

Трассу Тюмень — Екатеринбург будут расширять до четырёх полос с разделением встречных потоков. Фото: Павел Ворожцов

Средний Урал получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на восстановление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай, включая направление Казань — Екатеринбург. На выделенные региону 3 млрд рублей планируется расширить часть Тюменского тракта.

Трассу Тюмень — Екатеринбург будут расширять до четырёх полос с разделением встречных потоков. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, перед выделением дополнительных средств кабмин провёл работу с регионами по определению приоритетных проектов.

Предполагается, что Тюменский тракт станет продолжением скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. Эта магистраль свяжет между собой несколько экономически развитых субъектов РФ. Отмечается, что на территориях, по которым пройдёт автодорога, проживает около 40% населения страны — это 62 млн россиян.

"Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решён вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона", — передаёт слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональный департамент информполитики.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на ремонт и строительство дорог в 2022 году 25 апреля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2022, 21:43 / Спорт
Свердловский губернатор принял участие в заседании совета при президенте РФ по развитию спорта и физкультуры
26.04.2022, 20:59 / Общество
Дендропарки Екатеринбурга исключили из зоны покрытия сервисов проката самокатов
26.04.2022, 20:43 / Спорт
Россию лишили права принимать чемпионат мира по хоккею в 2023 году
26.04.2022, 19:58 / Экономика
Свердловская область будет поставлять в Узбекистан цыплят в обмен на фрукты и овощи
26.04.2022, 18:31 / Общество
Свердловское МЧС проверяет информацию об отравлении участников сборов "Школа безопасности"