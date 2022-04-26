Ural Motorcycles пообещал сохранить сборку мотоциклов в Ирбите

Владимир Курмачёв: завод, как работал в Ирбите, так и остаётся производить и выпускать мотоциклы на своём месте. Фото: сайт Ирбитского мотоциклетного завода

Ирбитский мотоциклетный завод останется в России и продолжит выпуск мотоциклов. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Владимир Курмачёв.

По его словам, в Казахстане будет открыта лишь вторая, дополнительная, сборка для стран, в которые поставки техники с территории РФ сейчас невозможны.

"Мы давно уже хотели открыть такое подразделение. Это же распространённая схема у производителей автомобилей и мотоциклов. Ни у кого не вызывает вопросов информация о том, что автомобильная компания открыла сборку в Калуге или ещё где-то. Так и здесь: всё то же самое. Раз сегодня есть проблемы, связанные поставками нашей продукции в некоторые страны, вот мы и хотим попробовать создать в Казахстане нашу сборку", — заявил представитель Ural Motorcycles.

Известно, что на заводе трудятся 120 человек. Пять из них будут сокращены. Речь идёт о работниках, профессии которых не востребованы на производстве. В отношении остального коллектива стоит задача по его сохранению. Из-за временного сокращения объёмов производства часть работников находится в плановых отпусках, часть переведена на две трети занятости. Почти половина коллектива трудится в обычном режиме.

В пресс-службе администрации Ирбита прокомментировали ситуацию вокруг завода.

"В рамках имеющихся полномочий мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить уникальное для Ирбита, региона и страны в целом производство. Тем более что для горожан Ирбитский мотоциклетный завод – это неотъемлемая часть истории города, которой мы гордимся", — подчеркнул глава города Ирбита Николай Юдин.

Ранее сообщалось, что Ural Motorcycles будет производить мотоциклы в казахстанском Петропавловске. Как пишет ТАСС, власти Казахстана поддерживают возможный перенос в республику сборочного производства мотоциклов "Урал".

"Мы приветствуем все предприятия, которые готовятся открыть у нас — это рабочие места, это новая налогооблагаемая база, это компетенции", — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.