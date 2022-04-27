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Общество / Авто и транспорт
27 апреля 2022, 09:13

В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменится маршрут автобуса № 46

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Автобус будет проезжать через остановку "Большакова". Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге автобус № 46 изменит схему движения. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке Московская — Куйбышева. 

Работы продлятся с 23:00 1 мая до 6:00 4 мая. В этот период автобус № 46 вместо остановки "Серова" будет проезжать через "Большакова". В то же время будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки "Московская" до конечной станции "Дворец Спорта" в обоих направлениях.

Кроме того, на указанном перекрёстке ограничат движение автотранспорта. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московской, Большакова.

Руководство ЕМУП "Гортранс" просит горожан с пониманием отнестись к проведению работ и связанными с ними неудобствами. Маршрут передвижения стоит предусмотреть заранее.

Областная газета Свердловской области

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